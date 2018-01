Sobem para 6 as mortes em navio italiano; 14 estão desaparecidos Equipes de resgate procuravam 14 pessoas desaparecias no acidente com o navio italiano de cruzeiro Costa Concordia, mais de 48 horas depois de ele ter virado e tombado perto da costa da Itália, matando pelo menos seis pessoas e ferindo mais de 60. Os trabalhadores vasculhavam a embarcação, que está com metade da estrutura sob as águas.