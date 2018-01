Sobrecarga na rede elétrica de Brasília adia sorteio de concurso da Mega-Sena

SÃO PAULO - Uma sobrecarga elétrica afetou o sistema de loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) nesta quarta-feira, 29. Por isso, o sorteio do concurso de número 1.367 da Mega-Sena, previsto para ser realizado por volta das 20h30, foi adiado para a manhã de quinta-feira, 1º.

De acordo com a Caixa, houve uma sobrecarga na rede pública de energia elétrica em Brasília às 15h55. O problema causou a indisponibilidade no processamento de dados do banco e afetou o sistema das agências no Norte e centro-oeste até as 18h30. Isso pode ter prejudicado correntistas que tentaram pagar contas ou sacar benefícios.

Estima-se que o apostador que acertar as seis dezenas leve o prêmio de aproximadamente R$ 2 milhões.

No último sábado, 25, um apostador de Cuiabá, Mato Grosso, acertou sozinho os seis números do concurso 1.366 da Mega-Sena e ganhou quase R$ 23 milhões. Os números sorteados foram: 12 - 27 - 37 - 44 - 54 - 59.