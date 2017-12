Sobreviventes de acidente no Rio chegam ao ABC Parte dos sobreviventes do acidente que matou 11 moradores da Vila São José, em São Bernardo, chegou nesta madrugada à cidade localizada no Grande ABC paulista e foi recebida pelos amigos e parentes. Na madrugada de segunda para terça-feira, um ônibus da Viação Cati Rose, que transportava 55 pessoas, tombou numa estrada federal entre as cidades de Paraíba do Sul e Três Rios, no Sul do Estado do Rio. O acidente, além dos mortos, deixou 44 pessoas feridas. Os moradores de São Bernardo faziam freqüentemente essa viagem para a cidade de Guaraciaba (MG).