Sobrinho de Elias Maluco é preso no interior de São Paulo Policiais civis de Porto Feliz, na região de Sorocaba, prenderam nesta sexta-feira, Daniel Pereira Santos Silva, de 24 anos, sobrinho do traficante Elias "Maluco", que já foi um dos líderes do narcotráfico no Rio de Janeiro. Acusado da morte do jornalista Tim Lopes, em 2002, Elias "Maluco" foi condenado há 28 anos de reclusão no ano passado e cumpre pena em um presídio do Rio. O sobrinho, que estava há dois anos na cidade, atuava no tráfico de drogas na região e é suspeito de integrar uma quadrilha de assaltantes de chácaras. Ele foi preso numa casa, na periferia da cidade, com um quilo de maconha e uma pistola de brinquedo. O delegado André Bolan disse que a prisão reforça a suspeita da ligação de grupos criminosos do interior de São Paulo com traficantes do Rio de Janeiro.