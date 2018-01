Sol e calor lotam praias de São Paulo

Os turistas que decidiram passar a véspera de Natal nas praias de São Paulo se deram bem. Com sol e calor de até 30ºC, as praias ficaram cheias na manhã desta quinta-feira, 24. No início da tarde, apesar do calor, o tempo estava um pouco nublado, com probabilidade de chuva.

De acordo com o Inmet, para o Natal a previsão é de que o tempo fique parcialmente nublado em todo o litoral do Estado, com possibilidade de chuva e trovoadas em pontos isolados. Os termômetros devem variar entre 21ºC e 31ºC.

