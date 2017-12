Sol forte durante o dia e frio de madrugada em São Paulo

Uma grande massa de ar seco cobre São Paulo e não há possibilidade de chuva em todo o Estado. O sol brilha forte e a umidade do ar fica baixa na tarde desta quarta-feira, 4, quando a máxima pode chegar aos 25 graus na capital paulista. Na quinta-feira, 5, o tempo segue firme, o frio continua pela madrugada, mas com o sol forte a temperatura sobe ao longo do dia. De quinta até domingo, o tempo fica igual, com mínima de 10 graus e máxima de 25 graus em todos os dias. Uma grande massa de ar seco predomina sobre a maior parte do Brasil nesta quinta-feira e dificulta a formação de nuvens carregadas. O dia é de muito sol e tempo firme em todos os Estados do Sul e do Sudeste, no sul da região Norte e no interior do Nordeste. Áreas de instabilidade vindas do mar deixam o tempo chuvoso do litoral da Bahia ao Rio Grande do Norte. O tempo quente e úmido favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva e trovoadas em Roraima, no Amapá e no centro-norte do Pará e do Amazonas.