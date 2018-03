Sol predomina e São Paulo tem máxima de 32º nesta sexta Uma grande massa de ar quente cobre São Paulo e deixa o tempo aberto em todas as áreas. Faz calor e, a partir da tarde, correm pancadas de chuva na capital, onde a máxima chega aos 30 graus nesta sexta-feira. No litoral e no interior, também faz calor e pancadas de chuva são esperadas para a tarde; máxima de 32 graus em Ubatuba e de 33 em Araraquara. No centro-oeste paulista há rico de chuva forte, principalmente durante a tarde. Presidente Prudente, onde já choveu 63% acima do normal, tem máxima de 32 graus e Bauru de 31 graus. Áreas de instabilidade vindas do norte da Argentina deixam o tempo carregado com chuva desde cedo no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e do Paraná. No sudoeste da Amazônia, nuvens tropicais também provocam chuva na maior parte do dia; máxima de 32 graus em Manaus. No Centro-oeste o sol aparece entre muitas nuvens e chove principalmente à tarde. No restante do País, o sol aparece forte e faz calor. O tempo abafado causa chuva isolada a partir da tarde, exceto no Amapá e em Roraima e na maior parte do Nordeste do País. Máxima de 35 graus em Palmas e de 33 graus em Salvador. Fim de semana No sábado, o sol aparece entre muitas nuvens e o tempo abafado provoca pancadas de chuva a partir da tarde; máxima de 31 graus na capital. No domingo, uma frente fria se aproxima e aumenta o risco de temporal em todo o Estado. A máxima prevista para domingo e segunda-feira é de 30 graus.