Sol volta a Santa Catarina e banhistas aproveitam a praia

Após semanas de chuva e tempo fechado, o sol voltou a brilhar em Santa Catarina. Uma massa de ar quente deixa o tempo aberto em todas as regiões do Estado e as temperaturas atingem até 30ºC. Com o sol, banhistas aproveitaram para aproveitar as praias do litoral catarinense mesmo durante a semana. Foto: Agência RBS Banhista toma sol em praia do Balneário Camboriú, no litoral catarinense, nesta quinta-feira