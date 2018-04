Soldado do Exército é preso com carro roubado O soldado do Exército Felipe Alves Nascimento foi preso às 2h40 de ontem, em flagrante. Ele, que dirigia um carro Fiesta roubado, foi abordado pouco antes desse horário, na região da Avenida Paulista. Desarmado, Nascimento desceu do carro e fugiu, mas acabou sendo detido logo depois, no cruzamento das Avenidas Brigadeiro Luís Antônio e Paulista. Além do roubo, Nascimento foi indiciado por falsidade ideológica, pois, no momento da abordagem, ele disse que era cabo - um nível acima na hierarquia militar - e que, por esse motivo, nenhum soldado poderia prendê-lo. No 5º Distrito Policial, da Aclimação, onde a ocorrência foi registrada, Nascimento alegou que o carro foi emprestado por um amigo chamado Marcos. O soldado não havia mudado a placa do automóvel, que utilizava para ir ao trabalho, no Quartel General do Exército, no bairro Paraíso. O Fiesta, roubado em março, pertencia a uma mulher que já havia recebido o dinheiro do seguro. Ela foi ao DP e reconheceu o carro, que agora pertence à seguradora.