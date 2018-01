Soldado do Exército e seu pai detidos após roubo de carro Portando um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 7.65, o soldado do Exército Dener de Lima Guimarães Rangel, de 19 anos, e seu pai, Milton Freitas Rangel, de 61, foram presos, na noite de quarta-feira, após roubarem um veículo Gol no centro da cidade de Rio Bonito, interior do Rio, a 74 quilômetros da capital. Policiais militares do 35º Batalhão, cuja sede fica em Itaboraí, município vizinho, faziam patrulhamento pelas ruas do centro de Rio Bonito quando foram alertados por outro motorista que testemunhou o roubo. Pai e filho ainda tentaram fugir a pé, mas foram alcançados. O flagrante de roubo foi registrado no 119º Distrito Policial, de Rio Bonito.