Soldado do Exército preso com revólver com número raspado Por volta das 22 horas de quarta-feira, o soldado do Exército, André Montanhere de Lima, foi detido, por policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão, após ser flagrado portando um revólver calibre 38 que teve a numeração de série raspada. Este artifício é usado por receptadores ou ladrões de armas para dificultar o esclarecimento da origem da arma. Ocupando uma moto Yamaha 125 cc, o soldado e um ´garupa´, colega dele, foram abordados pelos policiais na Avenida Taboão, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ao revistarem André, os policiais encontraram a arma e levaram o soldado para o 1º Distrito Policial. André foi indiciado por porte ilegal de arma e posteriormente entregue à Polícia do Exército, que o encaminhou ao Quartel do Exército localizado no bairro do Cambuci, na zona sul da capital paulista.