Soldado é preso por roubo de carros em São Paulo A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada desta sexta-feira, 2, três homens, entre eles um soldado do Exército, suspeitos de roubos de carros, na zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, por volta da 1 hora, um Palio foi roubado na zona oeste e ao chegarem ao local, os policiais encontraram um Gol, que havia sido roubado antes. Durante patrulhamento na região, na Rua Mário Ancona, no Parque Ipê, acabaram encontrando o Palio roubado, junto de um Idea, também roubado. Os três suspeitos foram encontrados com os carros.