Soldado morre na zona norte do Rio com tiro acidental, segundo o Exército

SÃO PAULO - Um soldado paraquedista do Exército morreu ao ser atingido por um tiro acidental de pistola, segundo o Comando Militar do Leste (CML), na segunda-feira, 3, no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio.

Irving Vianna Martins dos Santos foi atingido quando trabalhava no posto de observação instalado no teleférico do Complexo. O soldado foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas e depois transferido para o Hospital Central do Exército (HCE), mas não resistiu e morreu por volta das 22 horas.

Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente. Em nota, o CML afirmou que "a família do soldado foi informada imediatamente sobre o acidente e está tendo todo o apoio psicológico e religioso necessário".