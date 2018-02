Soldados roubavam doações em SC

Uma reportagem da RBS TV, anteontem, exibiu voluntários e soldados do Exército furtando roupas e mantimentos em um depósito de donativos às vítimas da enchente montado em Blumenau, no Vale do Itajaí (SC). As imagens mostram pessoas saindo com o carro carregado de produtos. Logo que os caminhões chegavam ao pavilhão da Vila Germânica, alguns soldados descarregavam os donativos. Outros experimentavam o material: os que serviam e tinham qualidade eram colocados dentro de mochilas. Em um dos diálogos, um soldado pergunta para o outro: "O que tu vai fazer com esse sutiã aí, véio?". "Vou levar pra minha mãe. Esse eu peguei pra minha namorada." O tenente-coronel Edson Rosti, comandante do 23º Batalhão de Infantaria, qualificou a atitude como "estarrecedora". Disse que um inquérito policial militar será aberto e os militares envolvidos serão exemplarmente punidos. "Já abrimos uma sindicância para ser justos com quem trabalhou corretamente e responsabilizar os que cometeram esta grave falta", disse o general Manoel Luiz Narvaz Pafiadache, da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército. Pelo menos 13 soldados já foram identificados. Uma da imagens mostra um grupo de voluntários chegando de carro e selecionando os produtos. Uma mulher aparece empurrando um carrinho de supermercado até o estacionamento. Enquanto acomodava os produtos no porta-malas, o marido colocava pacotes de alimentos pela porta do carro. As imagens foram feitas na sexta-feira com uma microcâmera. O secretário de Desenvolvimento Regional de Blumenau, Paulo França, anunciou que vai contratar uma empresa especializada na logística de produtos e determinar que todo o material que está na Vila Germânica seja catalogado e transferido para outro local. Também prometeu acionar a assessoria jurídica para apurar os desvios das pessoas envolvidas. "Precisamos instalar um sistema para o fluxo de entrada e saída de distribuições. Vínhamos trabalhando com planilhas e recibos, mas houve falhas", disse França. Ontem, a secretaria reforçou o número de funcionários no pavilhão para controlar a chegada de donativos e saída de material para os abrigos. O Ministério Público Estadual informou que vai apurar o caso. ITAJAÍ Trabalhadores do Porto de Itajaí (SC) que tiveram suas casas atingidas pelas chuvas vão contar com a ajuda da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (PR). O porto paranaense criou um fundo fomentado por tarifas provenientes da movimentação dos navios que operam carga de Itajaí em Paranaguá. Segundo informou o terminal, parte dessa tarifa será revertida em cestas básicas e utilidades domésticas, que serão doadas aos trabalhadores de Itajaí. A expectativa é de que em seis meses seja arrecadado R$ 1,2 milhão. Até agora foram cadastradas cerca de 500 famílias. LEPTOSPIROSE Em boletim divulgado no fim de semana, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina confirma a contaminação de 81 pessoas por leptospirose, desde o dia 22 de novembro, nos municípios atingidos pelas chuvas. Já foram notificados 593 casos suspeitos. Desses, 254 estão em análise e 258 foram descartados.