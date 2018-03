Solvente é suspeito de mal-estar em empresa A empresa de telemarketing Atento, no Belém, na zona leste de São Paulo, foi evacuada ontem, quando 30 pessoas passaram mal. A princípio, pensou-se em vazamento de gás, o que se descartou. Depois, pensou-se que a causa do mal-estar foi um pano com solvente para limpeza achado numa lixeira. A Atento informou que a maioria das pessoas levadas a hospitais não tinha sintomas de intoxicação, mas de crise nervosa.