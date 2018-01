Sorocaba espera 50 mil pessoas em festa junina beneficente Pelo menos 50 mil pessoas são esperadas na 23ª Festa Junina Beneficente de Sorocaba, que será aberta ao público hoje, às 19 horas, no Recinto Pedro Marcelo dos Santos, à Rodovia João Leme dos Santos, km 1. A festa prossegue até o dia 7 de julho, com entrada gratuita. O recinto ficará aberto aos visitantes de quarta-feira a sábado, das 19 às 23 horas, e aos domingos, das 16 às 23 horas. O evento, coordenado pela prefeitura, é realizado por 40 entidades assistenciais de Sorocaba que mantém estandes no recinto e dividem a renda. Cada estande oferece ítens básicos, como quentão, pipoca, milho verde, bolos e doces, e uma especialidade, como sardinha na brasa ou picanha grelhada. Há também um parque de diversões. Toda noite haverá shows, num total de 48 atrações, incluindo grupos musicais da região. Hoje, apresentam-se o grupo Plenitude, de samba, pagode e axé, e a dupla sertaneja Robson & Renan. A prefeitura colocou linhas especiais de ônibus até o recinto durante os horários da festa. Os visitantes terão à disposição estacionamento com capacidade para três mil veículos, a R$ 5,00 por carro. No encerramento, haverá a tradicional queima de fogos.