Sorteio da Mega Sena atrasa devido ao volume de apostas Devido ao grande número de apostas realizadas, o sorteio do concurso 832 da Mega-Sena está atrasado. Até a 0h desta quinta-feira, o sorteio não havia sido realizado, pois as apostas ainda estavam em processamento, segundo informações da Assessoria de Imprensa da Caixa Econômica Federal. Desse modo, não podem ser sorteados os seis números da loteria, que deve pagar R$ 52 milhões, o segundo maior prêmio da história. Tudo está preparado para que o sorteio seja realizado ainda nesta madrugada pelo Caminhão da Sorte em São João da Barra, no interior do Rio de Janeiro. O concurso arrecadou R$ 111,6 milhões, totalizando mais de 70 milhões de apostas. Somente nesta quarta-feira, quando o horário para apostas foi estendido até as 20 horas, foram arrecadados R$ 61,8 milhões. De cada R$ 1 apostado, R$ 0,48 retornam para sociedade em forma de repasses a programas e fundos sociais do Governo Federal. Em 2006, as Loterias Caixa repassaram mais de R$ 2 bilhões para áreas como educação, cultura, segurança, esporte e seguridade social. Lotomania Foram divulgados também os números sorteados no concurso 687 da Lotomania. Os 20 números sorteados são os seguintes: 09 - 11 - 19 - 20 - 24 - 25 - 30 - 36 - 41 - 53 - 63 - 72 - 75 - 76 - 78 - 80 - 89 - 92 - 95 - 97. Não houve aposta com 20 acertos e o premio ficou acumulado em R$ 397.185,72. Uma aposta realizada no Maranhão, teve zero acerto e rendeu ao apostador o prêmio de R$ 132.395,27.