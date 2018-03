Sorteio da Mega-Sena repete quatro dezenas de concurso anterior

SÃO PAULO - Um fato interessante marcou o concurso nº 1.226 da Mega-Sena desta quarta-feira, 27. Quatro das seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) em Juazeiro do Norte (CE) já haviam sido sorteados no concurso anterior, nº 1.225, em São Raimundo Nonato (PI).

Neste último concurso, no qual ninguém acertou as seis dezenas e o valor acumulado pode chegar a R$ 5 milhões, os números sorteados foram: 10 - 31 - 40 - 50 - 55 - 56. No último dia 23, as seis dezenas, 31 - 32 - 34 - 40 - 50 - 55, saíram para um apostador de Belo Horizonte, que embolsou sozinho R$ 24.970.852,82.