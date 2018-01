Sorteios da Caixa serão alterados no Carnaval Os sorteios da Caixa Econômica Federal que seriam realizados segunda, dia 27, e terça-feira, 28, foram cancelados devido ao feriado de carnaval, segundo informou a instituição. Na quarta-feira, dia 1.º, serão realizados os sorteios do concurso 127 do Lotofácil, do concurso 598 da Lotomania, do concurso 742 da Mega-Sena. As apostas para estes concursos podem ser feitas até as 19 horas de quarta-feira. Também no dia 1.º acontecem as apurações dos concursos 202 da Loteca e 204 do Lotogol. As apostas para esses concursos podem ser feitas até as 14 horas de sábado, 25. Na quinta-feira é a vez do sorteio da extração 4014 da Loteria Federal e do sorteio do concurso 1569 da Quina, cujas apostas podem ser feitas até as 19 horas do mesmo dia.