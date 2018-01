Sorvete alivia calor de animais em zoológico no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - Carla, Paulinho, Zé e Neto têm suas preferências quando o assunto é se refrescar no verão carioca. Carla bebe suco de melancia de uma só vez, Paulinho adora picolé de manga, Zé come fruta geladinha e Neto se joga na piscina. Situações comuns, não fossem os protagonistas dessas cenas uma elefanta, um chimpanzé, um urso e um tigre siberiano - alguns dos ilustres moradores do Jardim Zoológico do Rio.

Para aliviar o desconforto causado pelas altas temperaturas registradas nesta época do ano, o zoológico vai oferecer sorvetes, sucos e frutas congeladas para os bichinhos. Os "mimos" começaram a ser oferecidos nesta quarta-feira, 9.

Quem passava pelas jaulas dos orangotangos e chimpanzés mostrava surpresa e achava graça dos primatas segurando o palitinho do sorvete. "Ei, macaco não chupa picolé!", dizia impressionado Tarso Henrique, de 4 anos, que foi passar as férias no Rio com a mãe, a administradora Kellen Almeida. A responsável pela dieta de verão é a zootecnista Karla Cunha, que cuida da alimentação de todos os animais do zoológico do Rio. "Quando a temperatura está muito elevada, os animais ficam mais cansados, menos ativos, então nós entramos com essas medidas de uma dieta menos calórica, com mais consumo de água, sucos e sorvetes, para aliviar o calor da bicharada", diz.

No cardápio da elefanta Carla, ela incluiu 60 litros de refresco de melancia por dia. Para Paulinho e os outros macacos, são três litros de suco e até dois picolés diários. "Nós já oferecemos sorvete de melancia, abacaxi, melão, mas eles querem mesmo é o de manga". Para os felinos, vai ter também sorvete de carne, em dias alternados. "É uma forma de eles ficarem socializando, brincando, interagindo com os outros e com o meio ambiente. Assim eles também ocupam o tempo e se distraem."

O zoológico também está adotando medidas de climatização dos espaços onde ficam os animais. Nas jaulas dos leões, tigres e primatas foram instalados aspersores de água, que funcionam como chuva artificial. Os lagos, sombras e fios de água corrente também colaboram para refrescar os recintos. As medidas serão adotadas até o final de março, quando termina o verão.