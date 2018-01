Soterramento em Sapucaia (RJ) já tem pelo menos 13 mortos

São Paulo, 10 - Chega a 13 o número de mortos pelo deslizamento de terra que atingiu oito casas na madrugada desta segunda-feira, 9, em Sapucaia, no Rio de Janeiro. As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros localizaram quatro corpos na manhã desta terça-feira, 10. A estimativa é a de que ainda outras 10 pessoas estejam soterrados no local.

As buscas foram retomadas por volta das 7 horas desta terça-feira, 10. Desde então, foram encontrados os corpos de uma mulher, de aproximadamente 40 anos, de Gláucia Nascimento, de 72 anos e de Livia Gomes, de 22 anos, e dois corpos não identificados.

Os outros mortos são: Luiz Carlos Nassif, de 40 anos, e sua neta, Ana Maria Costa Bela Nassif, de 3 anos; o casal Sergio e Solange, cujo filho de 8 anos está desaparecido; Rosiane Gomes Bastos, de 23 anos e o filho Josiel, de 3, todos no mesmo deslizamento. Em outro ponto do distrito, na Rua José Vital dos Reis, foi encontrado o corpo de um homem de aproximadamente 45 anos identificado apenas como Francisco.

Segundo a prefeitura, existem 50 pessoas desabrigadas que foram levadas para o CIEP 286 - Luiz Daflon pela prefeitura e mais 50 desalojadas que ocupam casas de parentes ou amigos. Existe ainda uma família desaparecida que se abrigou no interior de um veículo durante o deslizamento que também foi soterrado.

Doação - A prefeitura de Sapucaia, através da secretaria de Assistência Social, está promovendo a partir desta terça-feira uma campanha para arrecadação de donativos que serão entregues às famílias atingidas pelas chuvas em Sapucaia. Os donativos mais importantes são: água potável, alimentos não perecíveis, material para higiene pessoal, material de limpeza e leite em caixa ou em pó.

Para fazer doações em Sapucaia, dirija-se a Casa de Cultura situada à Rua Fernando Mauro Jannotti Silva, 130 - Pátio da Estação - Centro - Sapucaia ou na sede da prefeitura, sito à Praça Governador Miguel Couto Filho, 240 - Centro. Em Anta, dirija-se a Secretaria de Transportes situada na Rodovia Régis Bittencourt, s/nº (antigo DNER).