Soterramento fere gravemente duas crianças em Jundiaí(SP) Duas crianças foram internadas em estado grave na cidade de Jundiaí, a 60 quilômetros da capital paulista, após terem sido vítimas de um deslizamento de terra no final da noite de quarta-feira. Os irmãos Carlos Daniel Fernandes, de 7 anos, e Gustavo Henrique Fernandes, de 6 meses, dormiam no quarto quando a parede do cômodo veio abaixo. Segundo os Bombeiros, os pais das crianças, Eliana Fernandes dos Santos e Amador Augusto Catarino, estavam na cozinha no momento do desabamento. Devido as chuvas, uma árvore também foi arrastada em direção à casa. A estrutura do imóvel localizado na Rua João Batista Scalabrini, no bairro de Colônia, foi toda comprometida, assim como a residência ao lado. As crianças foram encaminhadas com parada cardiorrespiratória e reanimadas pelos bombeiros antes de darem entrada no pronto-socorro do Hospital Municipal São Vicente de Paula. Carlos e Gustavo foram transferidos para a Unidade de Tratamento Intensivo Infantil do Hospital Universitário. As duas famílias retiradas das casas condenadas pela Defesa Civil serão encaminhadas a abrigos da Prefeitura.