'Sou aliado de Alckmin, mas não alienado'

Trazido à baila pela insistência em votar o projeto que retira a Corregedoria da Polícia Civil do gabinete da Segurança Pública, o deputado estadual Campos Machado (PTB), aliado do governador Geraldo Alckmin avisa: "Sou aliado, mas não alienado. Entendi que tinha obrigação moral de apresentar o projeto". Nessa entrevista ao Estado, ele dispara contra o secretário de Segurança Pública, Antonio Ferreira Pinto: "É um homem de boa vontade, mas está no lugar errado".

Por que o sr. votou o projeto contra a vontade do governador?

Não sei se é contra a vontade do governador. O Geraldo Alckmin nunca me disse nada. É um amigo e um irmão. Fui vice dele em 2000 e 2008. De outro lado, sou aliado, mas não alienado. Entendi que tinha obrigação moral de apresentar o projeto. A Lei Orgânica da polícia determina que a corregedoria seja vinculada à delegacia-geral.

Por que o projeto foi levado a plenário agora?

No final de junho tínhamos votação garantida: 60 votos. O Barros Munhoz (presidente da Assembleia) recebe um telefonema dizendo que o governador me pedia para votar no começo de agosto, para não atrapalhar a votação da LDO. Liguei pro Beraldo (Sidney Beraldo, secretário da Casa Civil) e disse: "diga pro governador que, em nome da nossa amizade, vamos deixar para votar em agosto".

Por que a insurgência contra esse decreto? Há outros tantos.

Foi o que me chamou a atenção. Recebi a visita de algumas organizações de investigadores e escrivães. Contaram a história de que estavam sendo injustiçados, desmoralizados, porque não havia ocorrido o mesmo em relação à corregedoria da Polícia Militar. Se tomo conhecimento de uma situação dessa, o que faço? Me omito? Ninguém foi mais leal ao governador do que eu. Só que quando estou na Casa tenho obrigação de defender o que é prerrogativa nossa.

Houve manobra do governo?

O líder do governo, Samuel Moreira, fez um trabalho muito forte nesses dias. Parece que o secretário de Segurança pediu.

Onde deve ficar o corregedor?

Na hora em que retiro um órgão que é o coração, queira ou não queira, assino um atestado de que essa polícia é incompetente. Quem é que indica o corregedor? O secretário de Segurança. Se ele quisesse pegar a corregedoria e colocar na sala dele... é uma questão de disposição dos móveis!

Para ficar claro: o sr. defende que a corregedoria esteja onde?

Na Polícia Civil. Se chegasse uma lei e fosse aprovada, eu concordaria (com a mudança).

O sr. causou o primeiro racha na Assembleia durante da atual gestão Alckmin.

Mas nós não estamos votando projeto dele. É um decreto do ex-governador José Serra.

Mas ele é favorável à manutenção das coisas do jeito que estão. Ele pode ser favorável, mas eu não sou. É muito mais fácil retirar o projeto. Eu ia ter muito mais benefícios com o governo.

A corregedoria é um tema sensível? O governo colhe alguns resultados positivos na Segurança e não quer mexer nisso.

Você acha que são resultados positivos mil caixas eletrônicos sendo dinamitados, quebrados? Você acha que no ano passado o aumento de roubos é positivo? O aumento de furtos? Alguém já mostrou as estatísticas verdadeiras das coisas que a corregedoria tá vendo?

Qual avaliação o sr. faz da gestão Antonio Ferreira Pinto?

É um homem de boa vontade, não há nada que me impeça de vê-lo como íntegro, só que eu acho que está no lugar errado. Ele conseguiu quase destruir a dignidade de uma instituição que tem mais de cem anos.

Houve algum desgaste na relação do sr. com o governo ou com o governador Alckmin?

Minha lealdade e amizade com o Geraldo não vão ser arranhadas por uma coisa tão pequena. Tenho absoluta certeza de que o governador não vai ficar magoado comigo, porque nos piores momentos... Hoje todo mundo é alckmista. Nos piores momentos eu estava lá. Acredito na força da amizade que nos une. O dia em que não acreditar mais nisso, não tem motivo pra ser amigo dele.