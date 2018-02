'Sou uma servidora que trabalha conforme as regras' A analista tributária Lúcia de Fátima Gonçalves Milan negou ontem que tenha participado de esquema para violação de dados fiscais de Verônica Serra. "Executei rigorosamente o procedimento da Receita, recebi o pedido em formulário padrão com assinatura autenticada em cartório e os R$ 10 da guia Darf recolhidos", relatou. Há 15 anos na carreira, Lúcia explicou que verificou o documento original do portador. "Isso acontece praticamente 40 vezes por dia", assinalou.