SP abre mais 3 mil postos de vacinação para idosos Mais 3 mil postos de vacinação gratuita contra gripe para pessoas com 60 anos ou mais serão abertos neste sábado, 28, no Estado de São Paulo, reforçando a Campanha de Vacinação Contra Gripe, que, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, deve imunizar 70% dos 3,6 milhões de idosos. Outros 3.400 postos já estão operando. Ao todo, a distribuição e a aplicação das doses de vacina envolvem cerca de 30 mil profissionais, 2.300 carros e quatro barcos em todo o Estado. A campanha inclui também a vacinação dos idosos internados em cerca de 1.500 asilos e casas de repouso. Os postos estarão abertos das 8h às 17h até a próxima sexta-feira, 4 de maio, mas fecharão no domingo, 29, e no feriado de 1º de maio. Na segunda-feira, 30, a abertura dos postos é facultativa. Além de ser vacinado contra a gripe, o idoso, se quiser, pode tomar gratuitamente a vacina contra o pneumococo, bactéria causadora de pneumonias, otites, sinusites, faringites e meningite, e a vacina dupla, contra tétano e difteria.