SP acaba com Loteria Paulista e raspadinha Hoje acontece o último sorteio da loteria paulista, de responsabilidade da Nossa Caixa. A extração nº 1.070 é a última depois que o governo de São Paulo decretou o fim das loterias da Habitação e da Cultura (chamada de raspadinha). O objetivo do governo agora é concentrar esforços no Programa Nota Fiscal Paulista. O que decretou o fim das loterias, alega o Estado, foi o alto custo operacional e a baixa arrecadação. A Caixa Econômica Federal prepara o lançamento de uma raspadinha federal apenas para São Paulo.