SP amanhece com céu londrino; névoa afeta Aeroporto Santos Dumont

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo amanheceu nesta segunda-feira, 29, encoberta por um forte nevoeiro. Já no Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont precisou ser fechado em função da névoa que encobre o céu da capital fluminense.

O aeroporto da região central do Rio chegou a ficar fechado para pouso até as 6h45, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). A decolagem funcionou com o auxílio de instrumentos. Até as 8 horas, sete voos haviam sido cancelados e dois estavam atrasados. Por volta das 8h30, o pouso e a decolagem operavam com auxílio de aparelhos. Com condições de visibilidade restritas, nem todas as companhias aéreas estão conseguindo pousar.

Neste domingo, 28, o local chegou a ficar fechado por mais de oito horas após o forte nevoeiro que tomou conta da zona sul e do centro da capital carioca. Os voos foram interrompidos às 10h28 e retomados somente às 18h50. De acordo com a Infraero, foram 36 voos atrasados e 47 cancelados nas chegadas, além de 25 atrasados e 47 cancelados nas partidas.

No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, até as 8 horas, quatro voos estavam atrasados e um havia sido cancelado. Já o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, registrou oito atrasos nos voos de partida. Já nas chegadas, foram quatro cancelamentos e 11 atrasos.

Previsão do tempo. Informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) indicam que a temperatura média é de 16ºC na capital paulista nesta segunda. Ao longo da manhã, o sol aparece, e os termômetros podem marcar até 26ºC no período da tarde.

Nesta terça-feira, 30, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação de temperaturas ao longo do dia, que vão variar de 15ºC a 24ºC. A nebulosidade aumenta no final da tarde com a aproximação de áreas de instabilidade do Paraná. No período da noite, são esperadas chuvas rápidas e isoladas.