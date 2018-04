SP aplica 2,7 milhões de vacinas contra paralisia infantil e sarampo

Balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo aponta que foram aplicadas 2,7 milhões de doses contra a paralisia infantil e sarampo. No total, 1.419.202 crianças foram imunizadas em todo o Estado até as 15 horas deste sábado, 18, primeiro dia da campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Também foram aplicadas 1.330.325 doses de vacina contra o sarampo no mesmo período. A campanha prossegue até 1º de julho em todo o Estado.

A primeira etapa da campanha contra a poliomielite, que inclui neste ano a imunização contra o sarampo, foi aberta oficialmente na manhã de hoje na capital pelo governador Geraldo Alckmin e pelo secretário de Estado da Saúde, Giovanni Guido Cerri, em uma Unidade Básica de Saúde do Campo Limpo, zona sul da cidade.

O objetivo da campanha é proteger a população infantil contra as sarampo e paralisia infantil antes do período de férias. Até 1º de julho devem ser levadas às salas de vacinação todos os paulistas com até seis anos de idade.

Neste domingo, 19, a sala de vacina do Instituto Pasteur, localizada na Avenida Paulista, 393, permanecerá aberta das 8 as 20 horas, oferecendo doses das duas vacinas gratuitamente.

Crianças entre 0 e 1 ano de idade deve receber apenas a vacina contra a paralisia infantil. As entre 1 e 4 anos receberão doses contra o sarampo e paralisia infantil. E as entre 5 e 6 anos, somente a vacina contra o sarampo. Além disso, haverá atualização de eventuais doses em atraso na caderneta.

Por todo o Estado foram mobilizados cerca de 14 mil postos de saúde e 51 mil profissionais, em parceria com as prefeituras. O horário de funcionamento dos postos é das 8 as 17 horas.

A meta para imunização contra paralisia infantil é atingir 2,67 milhões de crianças, equivalente a 95% das crianças com até 5 anos de idade. Contra o sarampo a vacinação também pretende chegar a 95% de adesão, o que representa 3,17 milhões de crianças.

São Paulo não registra nenhum caso de paralisia infantil desde 1988. No entanto, como o vírus da poliomielite ainda circula em países da África e da Ásia, é fundamental que todas as crianças menores de cinco anos sejam imunizadas anualmente com as duas gotas da vacina Sabin.