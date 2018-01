SP, BH, Curitiba e Florianópolis podem ter recorde de frio no fim de semana

SÃO PAULO - O fim de semana em quatro capitais brasileiras deve registrar novos recordes de menores temperaturas do ano. A previsão é de que entre esta sexta-feira, 31, e domingo, 2, as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis tenham madrugadas frias.

As baixas temperaturas, associadas aos ventos úmidos e frios, são reflexo de uma massa de ar polar que está no oceano. Segundo o Climatempo, a pressão atmosférica está bastante elevada para esta época do ano, o que favorece a queda de temperaturas. O horário de pico de menores temperaturas ocorrerá entre 1 hora e 6 horas.

Os termômetros da capital paulista podem registrar temperaturas abaixo de 14º C neste fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o recorde de temperatura mínima deste ano foi registrado no dia 22 de março: 14,2°C.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a sexta-feira em São Paulo terá entre 15ºC e 23ºC. Será de muitas nuvens e abertura de sol. Já no sábado, 1º, a previsão é de temperatura mínima de 13ºC, e a máxima pode chegar a 24ºC. O domingo deve registrar entre 14ºC e 26ºC.

Nesta sexta, a capital mineira deve registrar entre 17ºC e 29ºC. O frio vai chegar a Belo Horizonte no sábado, quando deve fazer mínima de 14ºC. A temperatura máxima vai a 28ºC. No domingo, o sol aparece entre nuvens, mas os termômetros devem continuar registrando temperaturas mínimas baixas. A previsão é de variação entre 15ºC e 27ºC.

Segundo o Inmet, Curitiba pode registrar nesta sexta-feira temperaturas entre 13ºC e 21ºC. No sábado, há previsão de sol entre nuvens, o que eleva um pouco os termômetros para até 23ºC. O domingo deve ser gelado na capital paranaense, com mínima de 12ºC e máxima de 23ºC.

Já em Florianópolis, na sexta-feira, os termômetros devem registrar entre 21ºC e 24ºC. Há possibilidade de chuva em áreas isoladas no sábado, que tem previsão de mínima de 19ºC e máxima de 27ºC. Com céu parcialmente nublado no domingo, em Florianópolis, a temperatura deve variar entre 18ºC e 26ºC.