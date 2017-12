SP: CET começa a bloquear ruas por causa da visita de Bush A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) iniciou na madrugada desta quinta-feira, 8, os bloqueios em razão da visitam do presidente norte-americano, George W.Bush, a São Paulo. A CET bloqueou duas ruas que dão acesso ao Hotel Hilton Morumbi, no Brooklin, zona sul. Foram fechadas as Ruas Heinrich Hertz e Arizona junto à Avenida Luiz Carlos Berrini. Desde o começo da madrugada, apenas moradores e profissionais que tenham compromissos na região podem acessar as vias interditadas. Os motoristas não podem estacionar em vagas das ruas Jhon Baird, Anton André Amper, Leon Foucault e James Joule, que ficam nas imediações do hotel. Funcionários da CET fiscalizam a entrada de veículos e orientam os motoristas sobre os chamados bloqueios seletivos. No decorrer desta quinta-feira, outras ruas da cidade sofrerão restrições ao tráfego, mas a CET só divulgará os novos bloqueios momentos antes de implementá-los. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, deve chegar a São Paulo por volta de 16h de hoje. Canhões Dois canhões usados como artilharia antiaérea saíram às 4h30 da madrugada desta quinta-feira do Porto de Santos, litoral paulista, a caminho do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo. Os canhões estavam na fortaleza criada em 1902 para proteger a Baía de Santos e serão usados no esquema de proteção do espaço aéreo da Grande São Paulo enquanto o presidente norte-americano, George W.Bush, estiver em São Paulo. A chegada de Bush está prevista para as 16h desta quinta-feira.