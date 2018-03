SP define prazo para ampliar vagas especiais A Prefeitura de São Paulo se comprometeu ontem a criar mais vagas de estacionamento para portadores de deficiência e, assim, se adequar à legislação. Em portaria publicada na edição de hoje no Diário Oficial da Cidade, o secretário dos Transportes, Alexandre de Moraes, estabelece prazo de 90 dias para a criação das vagas, de forma que a capital passe a reservar 2% para esse fim, como prevê a Lei 10.098/00. Reportagem do Estado do dia 2 mostrou que a cidade tem 241 vagas exclusivas, o que corresponde a um terço do que deveria. Como há 32.112 vagas de Zona Azul, 642 deveriam ser para deficientes. A portaria não prevê sanções caso seja descumprida. Além disso, Moraes vai atender a uma solicitação de diversas entidades de que essas vagas poderão também ser usadas por portadores de deficiência visual, desde que, assim como os demais, possuam a identificação adequada nos veículos, assim como seus acompanhantes.