SP e Sul devem ter madrugada mais gelada por conta do ar polar

A massa de ar polar que chegou à Região Sul do País pode abaixar ainda mais as temperaturas nesta terça-feira, 17, principalmente no Paraná. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante a madrugada e início da manhã pode haver formação de geada e o dia deve permanecer nublado em toda a região. Em São Paulo, o frio aumenta nesta noite e a terça deverá ser ainda mais fria, com os termômetros oscilando entre 7 e 8ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: SC registra temperatura mais baixa do País com -5,4ºC Confira a previsão do tempo em sua cidade No Estado de São Paulo, a mínima deve chegar aos 2ºC, provavelmente com geada na Serra da Mantiqueira e região sudoeste, e a temperatura máxima fica nos 25ºC. No Sul do Brasil, a temperatura mínima deve ser de 4ºC negativos e a máxima não passa dos 20ºC. A passagem de um ciclone extratropical, bem afastado da costa, aumenta o vento e pode deixar o mar agitado. Nesta segunda-feira, foram registrados recordes de temperaturas baixas em São Paulo e no Sul. Na capital paulista os termômetros marcaram 9,7°C; em São Joaquim, Santa Catarina, a temperatura chegou aos 5,4ºC negativos; e em General Carneiro, no sul paranaense, 5,7ºC negativos - o recorde do País. Houve formação de uma camada de gelo em algumas cidades da Região Sul.