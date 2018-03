SP e Sul do País terão frio intenso, alerta Sedec

O frio será intenso hoje e amanhã nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, alerta a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. A chegada de uma massa de ar de origem polar provoca temperaturas mínimas, segundo a Sedec, variando de 4ºC a 8ºC nas áreas mais altas dos Estados, e de 10ºC a 14ºC nas demais regiões.

Pode gear na serra gaúcha e também na catarinense na madrugada e manhã de amanhã. No Paraná, a chegada de uma massa de ar de origem polar provoca temperaturas mínimas variando de 6ºC a 10ºC, nas áreas mais altas do Estado, e de 12ºC a 16ºC nas demais regiões. Uma massa de ar de origem polar provoca queda de temperatura no sul, centro e leste de São Paulo nos próximos dias.