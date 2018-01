SP entra em atenção por causa das baixas temperaturas

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo está em estado de atenção em função da queda de temperatura de acordo com a Defesa Civil. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a sensação térmica nesta segunda-feira, 14, é de 13ºC.

Agentes da Assistência Social, Guarda Civil Metropolitana, Saúde, Infraestrutura Urbana e Subprefeituras oferecem, desde que o estado de atenção foi decretado, o encaminhamento e acolhimento de moradores de rua e pessoas em situação de risco, em função do frio. O acolhimento de moradores pode ser solicitado na Central de Atendimento Permanente de Emergência (CAPE) nos telefones 3397-8850 e 3228-5554.

A ação, segundo a Defesa Civil da cidade, faz parte do Plano de Contingência para Baixas Temperaturas, que dispõe sobre a atenção em caráter emergencial no âmbito da população em situação de rua no período de inverno.