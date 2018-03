SP ganha seis novos radares de velocidade A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) instalou seis novos radares fixos de fiscalização de velocidade na zona norte da capital. Os equipamentos começaram a registrar infrações ontem nas Avenidas Inajar de Souza, Raimundo Pereira de Magalhães e na Marginal do Tietê, perto da Ponte do Piqueri. Com esses aparelhos, São Paulo passa a contar com 121 radares fixos na cidade. Há também 13 equipamentos móveis da CET que fiscalizam alternadamente 81 endereços.