SP MARKET: em manutenção Diversão: além do Mundo da Xuxa, tem um boliche e jogos eletrônicos. Expansão: projeto pretende quase dobrar a área do shopping até 2011 O carro-chefe do shopping SP Market é o parque Mundo da Xuxa, mas suas opções de diversão não exclusivas para os ?baixinhos?. Para os adultos, há o boliche e dois bons espaços para curtir a happy hour - os restaurantes Sallu e Vila São Paulo -, com cadeiras e mesas em ambientes próprios, que ficam separados da praça de alimentação. Esta, por sinal, tem uma lista extensa de opções para o cliente. Entre cafés, docerias, fast-foods e restaurantes, o SP Market permite escolher entre 48 locais. A variedade atrai bastante gente para a praça de alimentação, que é bem concorrida especialmente nos almoços durante a semana. Ao que tudo indica, o movimento deve aumentar. Parte do shopping virou um canteiro de obras para executar o projeto de expansão, cuja inauguração é planejada para novembro de 2011. A proposta é torná-lo um ?mega mall?, com infraestrutura equiparável à de shoppings como o Morumbi. A promessa contempla mais salas de cinema, boulevard de restaurantes e prédios de escritórios. Fundação: 20/9/1994 Área: 170.000m2 Lojas: 327 Salas de cinema: 11 Vagas: 5.000 Estacionamento: R$ 4 (4 horas) Av. das Nações Unidas, 22.540, Interlagos, 5682-3666. 10h/22h (dom., 12h/20h). www.shoppingspmarket.com.br Paraíso bancárioParaíso bancário Pode ser cansativo andar pelas 327 lojas reunidas em um único pavimento. Mas pelos corredores largos e longos é possível resolver muitos compromissos, especialmente nas várias agências bancárias. O local também tem uma livraria Siciliano. Puxadinho Com a nova planta, o SP Market terá, em 2011, 450 lojas - atualmente são 327- distribuídas por 272 mil m2 de área construída. É esperar para ver o resultado. Carona Deve ser para evitar o sedentarismo dos motoristas que as 3 mil vagas cobertas fiquem longe das lojas. É preciso uma boa caminhada para se chegar a elas.