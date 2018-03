SP quer trem sem operador O pagamento da participação nos lucros e resultados reivindicado pelos metroviários pode ser apenas a cortina de um movimento mais amplo, que visa a barrar a automação total do sistema metroviário na capital paulista. Uma licitação já em curso pretende comprar 17 novos trens que poderão funcionar sem operador ou por meio de sistema híbrido, o que evitaria a companhia de ficar à mercê de decisões do sindicato. Trata-se do driveless, anunciado ontem pelo secretário dos Transportes Metropolitanos José Luiz Portella. ''''Uma coisa é a modernização do sistema. Mas tem esse componente de não ficar nas mãos dos sindicalistas'''', admitiu o secretário. O driveless já funciona há vários anos no metrô de Paris, na França, nos Estados Unidos, República Tcheca e em alguns países da Ásia. Um dos fabricantes do sistema automatizado, a Siemens, informou que há uma frota de mais de 700 veículos em operação, que transportam mais de 1 bilhão de passageiros por ano. O sistema no metrô paulista deverá contar ainda com equipamentos de proteção nas estações, para evitar acidentes com os usuários. São placas acrílicas que separam o trem da plataforma e só se abrem quando a composição estiver totalmente estacionada. ''''Hoje, os operadores já fazem a maior parte no piloto automático'''', explicou. Empréstimos externos no valor de US$ 1,353 bilhão para o Metrô de São Paulo venceram a primeira etapa na burocracia federal. Foram aprovados pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), do Ministério do Planejamento. Agora serão analisados pela Secretaria do Tesouro Nacional e em seguida passarão pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Só então, poderão ser contratados.