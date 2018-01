SP remaneja verbas para kits escolares A Prefeitura de São Paulo remanejou dinheiro cuja aplicação era prevista em diversas áreas da educação municipal - de transporte escolar a operação e manutenção de escolas de educação infantil - para garantir o fornecimento dos 900 mil kits de uniformes e material escolar aos estudantes da rede pública. Um decreto que transfere as verbas, somando R$ 64,5 milhões, foi publicado ontem no Diário Oficial da Cidade. Segundo o governo, isso só foi feito agora porque era preciso medir os alunos antes de fazer os uniformes. A distribuição começa no dia 9.