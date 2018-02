SP tem 1º centro de vacinação para dependente de droga A partir desta terça-feira, 24, a cidade de São Paulo passa a ter o primeiro centro de vacinação exclusivo para dependentes de drogas. A unidade da Secretaria de Estado da Saúde fica na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. O centro contará também com um espaço para tratamento odontológico especializado. A Secretaria da Saúde quer garantir vacinação para os dependentes, que fazem parte do chamado grupo de risco de algumas doenças. A imunização contra hepatite B, por exemplo, que seguindo as normas do SUS é para pessoas com até 19 anos, não terá limite de idade no novo posto. A Secretaria resolveu implantar o novo serviço no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas (Cratod), considerado referência em atendimento para todo o Brasil. Lá são realizados cerca de 110 mil atendimentos por ano. A vacinação no Cratod acontecerá de segunda a sexta-feira, das entre 8 e 17 horas, na Rua Prates, 165, no Bom Retiro.