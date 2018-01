SP tem chuva nesta 5ª e elevação de temperatura no sábado

As nuvens deixadas pela frente fria que passou por São Paulo fazem o dia ficar chuvoso nesta quinta-feira, 18, com queda de temperatura, no sul, no centro-leste e no nordeste paulista. A capital paulista tem máxima de 23 graus nesta quinta e risco de chuva moderada. No oeste do Estado, pancadas de chuva a qualquer hora e períodos de sol. Sol com chuva a partir da tarde no norte do Estado. A máxima pode chegar aos 35 graus em São José do Rio Preto e aos 23 graus no litoral. Na sexta-feira, 19, deve chover em quase todas as áreas, com períodos de sol apenas no oeste do Estado. O sol reaparece no fim de semana e a temperatura sobe; sábado tem máxima de 27 graus e no domingo os termômetros devem marcar até 30 graus. País Em Santa Catarina e no Paraná a quinta-feira deve ter pancadas de chuva devido a áreas de instabilidade causadas pela passagem de uma frente fria. Também pode chover no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. A Serra Gaúcha e de Santa Catarina ficam com o dia nublado. A quinta-feira também deve ter pancadas de chuva no Norte e no Centro-Oeste, com exceção do Distrito Federal e do Tocantins, onde o dia fica seco. A região Nordeste tem predomínio de sol.