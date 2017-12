SP tem madrugada fria e dia pode ter chuviscos

A madrugada desta quinta-feira, 12, teve frio intenso em alguns pontos de São Paulo, que chegaram a registrar 9 graus, mas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a temperatura baixou ainda mais e alguns municípios chegaram a registrar -2 graus. Quatro cidades do Rio Grande do Sul tiveram neve nas últimas 24 horas, além de chuva forte em algumas áreas, o que já deixou cerca de 1.500 pessoas desabrigadas. Nesta quinta, a frente fria se afasta, mas a umidade que o vento traz do mar deixa o tempo chuvoso no litoral e nos Vales do Paraíba e do Ribeira. Na capital e na região de Sorocaba, o céu fica nublado com períodos de chuviscos e algumas rápidas aberturas de sol entre o meio da manhã e o meio da tarde. A temperatura fica baixa e a máxima não passa dos 17 graus na capital. Na sexta-feira, 13, o dia amanhece nublado, mas o sol volta a predominar e a temperatura sobe, com máxima chegando aos 20 graus e mínima de 11 graus na capital. (Colaborou Milton F. da Rocha Filho, da Agência Estado.)