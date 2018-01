SP tem o dia mais quente do inverno Além do ar seco, o paulistano enfrentou ontem a temperatura mais alta do inverno, 31,5°C, registrados no Mirante de Santana. "Amanhã (hoje), o calor não aumenta. Fica na média dos 30°C", diz o meteorologista da Climatempo Marcelo Pinheiro. "E a noite deve haver pancadas de chuvas." Isso se deve à nova frente fria, que ontem estava no Sul do País. "Ela começa a se aproximar de São Paulo, aumentando a nebulosidade. O paulistano terá ainda uma sensação de abafamento."