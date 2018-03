SP tem sol entre nuvens e máxima de 28 graus nesta segunda

O ar quente e seco não permite que as nuvens carregadas do litoral cheguem à capital e ao interior nesta segunda-feira, 3. Céu nublado e chuva apenas no litoral norte. Sol nas outras áreas, com muitas nuvens e um pouco de chuva no litoral sul, na Baixada Santista e no Vale do Ribeira e tempo firme no restante das regiões. Nesta segunda, a temperatura chega aos 28 graus na capital, aos 32 graus na região de Presidente Prudente e aos 25 graus em Santos. Nos próximos dias, o sol predomina no Estado de São Paulo e a temperatura fica elevada em todas as áreas, sem predomínio de chuva. O mês de setembro começou quente e até o Sul do País está esquentando. Só uma frente fria muito especial vai conseguir invadir os domínios da massa seca e quente que influencia o País. Falta pouco para o início da primavera, no dia 22, mas ainda não é correto dizer que a chuva da nova estação está atrasada. Por enquanto, não tem frente fria especial no jogo e os paulistas terão mais alguns dias de calor seco. País Áreas de instabilidade vindas do oceano avançam e deixam o tempo chuvoso no litoral norte de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Zona da Mata e no Vale do Rio Doce. Sol, muitas nuvens e um pouco de chuva no leste catarinense e paranaense, no litoral sul paulista e na Baixada Santista. A umidade do oceano provoca chuva no litoral leste nordestino, no Amazonas, em boa parte do Pará, no Amapá e em Roraima. O ar quente e seco deixa o tempo ensolarado e firme no restante do País. O ar continua muito seco no Tocantins e no Centro-Oeste.