SP terá mais 60 radares inteligentes A partir de 2008, a Prefeitura pretende aumentar a fiscalização dos veículos que circulam em áreas de máxima restrição na cidade. A licitação para a compra de novos 60 radares inteligentes para a área deve ser publicada no final do mês e vai facilitar a identificação dos veículos que furam o rodízio. Segundo a secretário municipal dos Transportes, Frederico Bussinger, a área de 24 km² hoje é monitorada apenas pelos marronzinhos. O contrato com a empresa vencedora da licitação será de 48 meses e o valor é de R$ 40,2 milhões.