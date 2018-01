SP terá nova tarifa de ônibus no 1º semestre, diz Haddad

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, informou nesta segunda-feira que a prefeitura deve aumentar a tarifa de ônibus (atualmente em R$ 3,00) possivelmente no primeiro semestre do ano. "Apesar do fato de toda a região metropolitana ter reajustado, nós estamos fazendo os estudos, porque temos uma licitação no meio do ano. Não quero tomar nenhuma decisão precipitada", disse após a abertura da 40ª Couromoda, no Anhembi, em São Paulo.

Segundo Haddad, a intenção da prefeitura é que o reajuste seja inferior ao índice de inflação acumulado no período. "Sempre lembrando que o reajuste jamais será superior à inflação acumulada no passado. É compromisso de campanha", ressaltou.

O último reajuste de tarifa na cidade de São Paulo foi feito em janeiro de 2011, quando passou de R$ 2,70 para R$ 3,00. O aumento, de quase 11%, representou quase o dobro da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou 2010 em 5,91%.