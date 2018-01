SP: três baleados em ponto de ônibus; dois morrem Dois homens dispararam contra Antonio Vicente Anacleto, de 32 anos, que estava em um ponto de ônibus, em frente ao número 711 da Rua Firminópolis, no Jardim Vista Alegre, na Zona Norte da capital paulista. A balas atingiram ainda os adolescentes A. F. e C. E. M. F., ambos de 17 anos. A. e Antonio morreram e C. está internado no Hospital do Mandaqui, onde teve um dos braços operados. Antonio Vicente tinha passagens na polícia e já cumpriu pena por roubos e também por homicídio. No hospital, C. contou que os criminosos chegaram como se fossem amigos dele. Conversaram um pouco e depois, aparentemente, tentaram arrastá-lo para um ponto onde pudessem executá-lo. Ele reagiu e iniciou-se o tiroteio. Os adolescente foram atingidos por balas perdidas. Como Antonio, A. morreu no Pronto-Socorro de Vila Nova Cachoeirinha. C., que foi socorrido nesse mesmo Pronto-Socorro, foi removido para o Hospital do Mandaqui, onde ficou internado após ser submetido a intervenção cirúrgica.