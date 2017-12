SPTrans coloca 60% da frota em feriado Amanhã, a SPTrans vai colocar 60% da frota de ônibus da capital nas ruas para atender ao público que visitará os cemitérios no feriado de Dia de Finados. Linhas especiais serão criadas e 345 itinerários terão ônibus com placas indicativas dos cemitérios. Dois milhões de pessoas devem visitar os 22 cemitérios municipais. O número é inferior ao de visitantes do ano passado, quando o público foi de 2,5 milhões de pessoas, segundo o Serviço Funerário da cidade.