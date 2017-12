SPTrans cria áreas de pré-embarque no Terminal Sacomã A São Paulo Transporte (SPTrans) implementou neste sábado, 17, áreas de pré-embarque para quatro linhas de ônibus no Terminal Sacomã, na zona sul de São Paulo. No sistema, o passageiro usa o Bilhete Único para acessar um espaço, de onde depois entrará pelas portas traseiras dos coletivos. A empresa espera reduzir o intervalo de embarque no terminal. As áreas de pré-embarque atendem as linhas Terminal Sacomã - Moema (5103/10); Terminal Sacomã - Metrô Santa Cruz (5103/21); Terminal Sacomã - Terminal Pq. D. Pedro II (5104/10); e Terminal Sacomã - Correio (5107/10).