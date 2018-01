SPTrans é multada por corte ilegal de árvores Na capital, onde falta verde e sobram carros, a São Paulo Transporte (SPTrans) recebeu multa de R$ 8 mil da Prefeitura por retirar árvores dos paulistanos irregularmente. A empresa, ligada à Secretaria Municipal de Transportes e que opera o sistema de ônibus da capital, removeu sem autorização oito árvores em obras no entorno do Parque D. Pedro II, Estação Luís Gama/Praça Humpei Hirano e Terminal Sacomã. O resultado do processo da Secretaria de Meio Ambiente foi publicado ontem no Diário Oficial da Cidade. A SPTrans tem 15 dias para recorrer. Caso não recorra, a empresa tem de depositar o valor da multa no Fundo Especial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Fema). A secretaria não informou quais as espécies foram retiradas nem em qual fase das obras houve os cortes.