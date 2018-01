SPTrans estende itinerário de ônibus devido à greve do metrô A SPTrans, empresa que administra o transporte coletivo na capital paulista, estendeu até o centro da cidade o itinerário de 103 linhas de ônibus em razão da paralisação no metrô nesta terça-feira, 15. De acordo com a empresa, o ponto final de parada varia conforme a área da cidade. As 34 linhas da zona norte que chegam até o centro estão com ponto final na Estação da Luz. Já os usuários da região leste, que teve 57 linhas estendidas até a região central da capital, estão sendo levados até o Largo da Concórdia, Parque Dom Pedro II, Penha ou Tatuapé. Na área sul paulistana, há um total de 10 linhas, com paradas na Rua Vergueiro e na Praça João Mendes. Os passageiros da zona oeste têm apenas duas linhas com itinerário até o centro, com paradas no Largo do Arouche e no Largo Paiçandu. De acordo ainda com a SPTrans, os ônibus estão circulando até o centro de São Paulo desde as 4h30 desta terça, horário no qual o metrô estaria começando a funcionar não fosse a paralisação dos funcionários. A frota de ônibus de São Paulo, que normalmente conta com 15 mil coletivos nos horários de pico, deverá operar com capacidade máxima durante todo o dia por causa da greve.